Budescu, chemat lângă Șumudică la CFR Cluj: “Mi-aş dori să vină la noi, dar el știe mai bine!”

Mijlocașul român în vârstă de 31 de ani se va despărți în această vară de arabii de la Damac, astfel că FCSB și CFR Cluj stau la pândă pentru a obține semnătura sa!

Deși a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Damac, Budescu pare că va fi pus pe liber în această vară de către saudiți. Anunțul a fost făcut zilele trecute, iar românul, alături de atacantul Amahl Pellegrino (30 de ani), sunt cei doi fotbaliști la care oficialii clubului vor să renunțe din cauza salariilor foarte mari.

Cristi Bălgrădean, unul dintre jucătorii de bază din Gruia, a vorbit despre situația lui Constantin Budescu și nu s-a ferit să recunoască că l-ar vrea pe acesta la CFR. Fostul goalkeeper al FCSB-ului este de părere că orice formație din România și-l dorește pe mijlocaș, însă decizia finală va fi luată exclusiv de fotbalist, care este curtat intens și de către Gigi Becali.

”Budi e un parsonaj aparte. Normal că mi l-aş dori, cred că orice echipă din România şi l-ar dori. Dar să vedem dacă şi putem să îl aducem. Mi-aş dori să vină la noi Budi, dar el ştie cel mai bine ce e mai bine pentru familia lui. Ăsta e el. Astăzi e slab, mâine e iarăşi mai pufos… dar ştiu că dacă îşi pune ambiţia, poate să slăbească”, a declarat Cristi Bălgrădean, potrivit Telekom Sport.

Constantin Budescu este cotat la 2.000.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Mijlocașul ofensiv român s-a transferat la începutul acestui an de la Astra și a ajuns la trei assist-uri oferite în cele 11 partide jucate pentru FC Damac, formație cu care mai are contract încă un an.