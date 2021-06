Budescu, cale liberă către FCSB! Oficialii CFR-ului s-au retras din cursa pentru semnătura jucătorului

Mijlocașul român în vârstă de 31 de ani se va despărți în această vară de arabii de la Damac, astfel că FCSB și CFR Cluj au fost primele variante vehiculate drept viitoarele destinații ale lui Budescu!

Constantin Budescu pare că și-a recăpătat pofta de fotbal în ultima perioadă, iar evoluțiile sale, dar și forma fizică de invidiat, l-au readus pe acesta în prim-planul fotbalului românesc. Convocat de Mirel Rădoi pentru duelurile cu Georgia și Anglia, “Magicianul” nu a dezamăgit și a avut mai multe momente de sclipire în cele două partide.

Dat ca și transferat la FCSB sau CFR Cluj, fostul decar al Astrei pare că are liber către echipa lui Gigi Becali. Oficialul campioanei României din ultimele patru sezoane, Marius Bilașco, a vorbit despre posibilitatea ca jucătorul să ajungă sub comanda lui Marius Șumudică și a mărturisit că este exclus ca acesta să vină în această vară în Gruia.

“Nu cred că se pune problema să-l aducem pe Budescu în acest moment la CFR Cluj. Știu că e sub contract și are un contract mare. El câștigă foarte mult, are un salariu pe care CFR nu și-l poate permite. Așa că sunt toate premisele ca el să nu ajungă la CFR Cluj! ”, a spus Bilașco, potrivit Pro X.

Deși a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la Damac, Budescu pare că va fi pus pe liber în această vară de către saudiți. Anunțul a fost făcut zilele trecute, iar românul, alături de atacantul Amahl Pellegrino (30 de ani), sunt cei doi fotbaliști la care oficialii clubului vor să renunțe din cauza salariilor foarte mari.