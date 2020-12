Nici nu a început bine vacanța de iarnă, că Budescu se gândește deja la reluarea campionatului.

Astra Giurgiu a reușit o serie pozitivă de șase meciuri, iar Constantin Budescu (31 de ani) a arătat o formă de zile mari în tricoul Astrei.

Budescu este încrezător că echipa giurgiuveană poate încheia campionatul pe unul dintre primele șase locuri.

Singurul motiv de nemulțumire al mijlocașului este absența suporterilor de pe stadioane.

„Nu am fost foarte organizați de la bun început, nu am făcut pregătire și am început campionatul prost (despre începutul slab de campionat – n.r.). Din acest motiv am stat foarte multă vreme pe ultimul loc.

După cum am început această ediție de campionat nici noi nu prea mai credeam că putem reveni așa în ultimele etape!”, a declarat Constantin Budescu pentru site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.

Mijlocașul spune că odată cu instalarea lui Eugen Neagoe pe banca tehnică a Astrei, au venit și rezultatele pozitive.

„Odată cu venirea antrenorului Eugen Neagoe totul s-a schimbat în bine și dumnealui a avut o contribuție foarte mare la rezultatele pe care le-am obținut.

A adus foarte lucruri bune, ne explică cu răbdare foarte multe și important este că ne-a făcut să înțelegem unele scheme pe care le-am și aplicat în teren. Toate astea s-au văzut și în rezultatele pe care le-am obținut de când a venit la echipă” , a mai declarat Budescu.

Eugen Neagoe a preluat-o pe Astra pe 11 noiembrie. Cu el pe banca tehnică, giurgiuvenii au înregistrat patru victorii, 1-0 cu Hermannstadt, 5-1 cu Ripensia în Cupă, 3-0 cu Gaz Metan, 6-0 cu UTA Arad și trei remize, 1-1 cu Dinamo, 0-0 cu Chindia și 1-1 cu FC Botoșani.

Budescu resimte lipsa suporterilor de pe stadioane.

„Mă afectează foarte mult și cred că pe toti ne afectează, nu doar pe mine. Îmi place să joc cu suporteri mulți pe stadioane, mă motivează suplimentar, dar nu avem ce face deocamdată în perioada asta.

Chiar vorbeam înaintea meciului de la Arad că dacă aveau voie suporterii era o atmosfera fantastică pe stadionul cel nou.

Acum privesc altfel lucrurile pe care le fac, după ce înaintezi în vârstă trebuie să te mai și schimbi (Zâmbește). Chiar dacă eu sunt tot un tânăr cu speranțe (Zâmbește, din nou)”, a mai spus Budescu.

În actualul sezon, Budescu a reușit 6 goluri și 7 assisturi, în 11 meciuri disputate. Astra a încheiat anul 2020 pe locul 10 în Liga I, cu 16 puncte după 15 etape.