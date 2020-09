BREAKING NEWS | Simona Halep și-a aflat adversara din sferturile de finală ale turneului de la Roma

Simona Halep (locul 2 WTA) va juca împotriva kazahei Iulia Putințeva (30 WTA) în sferturile de finală ale turneului pe zgură de la Roma. Cele două jucătoare s-au mai confruntat în acest an, la Australian Open.

Putințeva a produs surpriza și a învins-o în trei seturi pe conaționala Elena Rîbakina (locul 18 WTA), scor 4-6, 7-6 (3), 6-2, după două ore și 42 de minute de joc.

We're going to a decider!@PutintsevaYulia takes the second set in a tiebreak 7-6(3)#IBI20 pic.twitter.com/k88SUihVlp — wta (@WTA) September 18, 2020

Comeback complete for @PutintsevaYulia!⁰⁰ She rallies from a set and 5-2 down to defeat Rybakina 4-6, 7-6(3), 6-2#ibi20 pic.twitter.com/3G5gBazOqA — wta (@WTA) September 18, 2020

Iulia Putințeva (25 de ani) ajunge în premieră în sferturile de finală ale turneului de la Roma.

Simona Halep și Iulia Putințeva s-au mai înfruntat o singură dată, pe suprafață rapidă, la Australian Open 2020. Constănțeanca a câștigat cu ușurință, scor 6-1, 6-4, în turul trei.

Astăzi, Simona Halep a învins-o în optimi pe ucraineanca Dayana Yastremska (locul 29 WTA), scor 7-5, 6-4.

Meciul dintre Simona Halep și Iulia Putințeva va fi programat sâmbătă, cel mai probabil după amiază. Programul oficial va fi anunțat în această seară.

Simona Halep (28 de ani) speră să câștige în premieră turneul de la Roma, după finalele pierdute în 2017 și 2018.