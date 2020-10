VIDEO | Nedelcearu a ajuns în Grecia și va semna cu noua sa echipă! Românul va juca în grupele Europa League

Dacă nu apar probleme la vizita medicală, AEK Atena va plăti în jur de 500.000 de euro pentru transferul lui Nedelcearu. Fostul fotbalist al celor de la FC Ufa ar urma să încaseze nu mai puțin de 350.000 de euro anual.

Deoarece perioada de transferuri se termină la 5 octombrie, fundașul român a fost nevoit să meargă de urgență la noul club pentru a efectua vizita medicală, potrivit frf.tv. În aceste condiții, selecționerul Mirel Rădoi l-a convocat de urgență pe fundașul Craiovei, Mihai Bălașa, pentru meciul cu Islanda.

Ionut Nedelcearu arrived in Athens to undergo medical on Monday and complete his move to #AEK Athens. He will sign a four-year deal pic.twitter.com/LAfNihftKi

— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) October 4, 2020