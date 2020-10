Anunțul oficial a fost de echipa națională a Portugaliei. Recent, lusitanii au jucat două meciuri, unul cu amical împotriva Spaniei și altul în Liga Națiunilor cu Franța.

BREAKING: Cristiano Ronaldo has tested positive for COVID-19 and has left the Portugal squad to isolate pic.twitter.com/L1evoykGZc

— B/R Football (@brfootball) October 13, 2020