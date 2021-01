Anunțul că actele lui Dennis Man au fost înregistrate a fost anunțat de Parma Live.

“După sosirea la Parma și vizita la centrul sportiv Collecchio, ieri Dennis Man a făcut și vizita medicală. Acum este și oficial: Dennis Man este noul jucător al Parmei. Românul, născut în 1998, vine de la FCSB, pentru o cifră care cuprinde o parte fixă ​​și bonus.

În total suma este de aproximativ 15 milioane de euro, ceea ce face ca achiziția să fie mai scumpă decât Krause. Contractul talentului român a fost depus în aceste minute în Liga, acum este de așteptat și comunicatul de la Parma, dar operațiunea este încheiată: El este al treilea jucător transfer de cruciați”.

Contactul lui Dennis Man cu Parma este valabil până în iunie 2025, cu un salariu anual de circa 1 milion de euro.

Prețul de bază al transferului a fost de 11 milioane de euro într-o singură tranșă. Pentru FCSB să primească încă două milioane de euro, trebuiesc îndeplinite mai multe condiții.

Astfel, Parma va mai achita câte 500.000 de euro dacă se va califica în cupele europene măcar o dată în următoarele patru sezoane, iar alte 500.000 de euro vor fi plătiți de Parma dacă va încheia un sezon pe unul din locurile 1-8 în Serie A.

🇷🇴 ✍🏼💛💙

Ready to welcome –#DennisMan to Parma!#ForzaParma pic.twitter.com/uTnl9ksAsC

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) January 29, 2021