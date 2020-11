Cristiano Bergodi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova!

Oltenii au călcat din nou strâmb pe teren propriu. Alb-albaștrii au fost învinși la limită de dâmbovițeni, scor 0-1. Daniel Popa a marcat golul victoriei, în minutul 30, din penalty.

La scurt timp după fluierul final, Bergodi și-a anunțat demisia, în direct.

”N-a fost un meci reușit. Cel mai urât meci. Nu știu ce se întâmplă. Am fost confuzi. Am avut ocazii foarte bune. Am jucat haotic. S-a văzut în joc. La pauză am schimbat 3 jucători, e normal. Eram convins că cine juca o poate face bine. Eu sunt vinovat. S-a văzut. Nu ei sunt vinovați. E bine că echipa este pe primul loc.

Mă gândesc să îmi dau demisia, vedem în zilele următoare. Am şi probleme. Poate că s-a văzut şi în jocul echipei. Jucătorii nu au nicio vină. În primul rând, antrenorul e de vină. E bine că echipa e pe primul loc. Probabil că 100% îmi dau demisia. Da, asta e hotărârea.” a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului cu Chindia.