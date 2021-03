Momente grele pentu un fost adervsar a lui Dinamo. Marcatorul din poarta “câinilor”, internat la terapie intensivă

Fostul fundaș stânga și campion mondial cu “Selecao” la World Cup 1994, Cláudio Ibrahim Vaz Leal (56 ani) cunoscut în lumea fotbalului drept Branco este infectat cu COVID-19 și internat la terapie intensivă.

Branco are funcția de coordonator al naționalelor de juniori braziliene, acesta s-a infectat cu noul virus după un turneu de pregătire la Recife, cu selecționata U18 a Braziliei.

Fostul campion mondial are infecție pulmonară și a fost internat de urgență la terapie intensivă la spitalul CopaStar din Rio de Janeiro și este conectat la aparatele pentru respirație artificială.

De beul van @OnsOranje in 1994, Cláudio Ibrahim Vaz Leal (56) en beter bekend als #Branco, ligt in coma op IC vh Copastar ziekenhuis in Rio de Janeiro #Brasil. Besmet geraakt in Recife, op reis met selectie @CBF_Futebol onder-18. #Corona https://t.co/Oifmdw0d5P pic.twitter.com/j3Ovau4LR3

