Începând de sâmbătă, Borussia Dortmund își va transforma stadionul într-o instalație de combatere a focarului, cu asistența Asociației Medicilor Asigurători de Sănătate din Westfalia-Lippe, anunț făcut pe pagina de Twitter a clubului.

“Stadionul nostru este capul figurii al orașului, un punct fix pentru aproape toată lumea din Dortmund și din împrejurimi și, datorită condițiilor tehnice, infrastructurale și spațiale, locul ideal pentru a ajuta activ persoanele potențial infectate de virusul Covid-19. Este datoria noastră și dorința noastră de a face tot ce ne stă în puteri pentru a ajuta acești oameni. În KVWL avem un partener perfect de partea noastră pentru a conduce această luptă cu succes “ , subliniază Hans-Joachim Watzke (CEO), conform site-ului oficial.

Borussia Dortmund, in cooperation with KVWL, will renovate the North Stand of the Signal Iduna Park to serve as a treatment center for suspected COVID-19 patients. pic.twitter.com/oJLBHcYi3J

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 3, 2020