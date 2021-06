Boost de încredere pentru Mirel Rădoi la echipa naţională: ,,Trebuie să schimbe puţin optica! Să termine ce a început”

Mirel Rădoi nu trăieşte cele mai bune momente la echipa naţională de fotbal a României, după ce a pierdut încă o partidă, alături de ,,tricolori”

După ce a mai pierdut o partidă la cârma echipei naţionale, scor 1-2 cu Georgia, Mirel Rădoi a răbufnit. Acesta spune că nu îşi schimbă stilul ofensiv abordat, iar dacă românilor nu le convine, atunci să ceară schimbarea lui. Varianta de înlocuire pentru Mirel Rădoi cea mai cerută în acest moment este Cosmin Olăroiu, tehnician care se află liber de contract, după despărţirea de Jiangsu Suning.

Ilie Dumitrescu, fost internaţional, spune că românii ar trebui să aibă încredere în Mirel Rădoi, iar acestuia îi transmite să găsească un echilibru între atac şi apărare. Dumitrescu mai speră în calificarea la Mondial până în ultima clipă.

,,Eu cred că trebuie să avem încredere în Mirel Rădoi , trebuie să schimbe puţin optica. În afară de jocul ofensiv pe care vrea să-l pună în practică, avem nevoie şi de un echilibru între atac şi apărare.

Avem exemple: Chelsea, care am văzut cum joacă, cu doi închizători, plus doi fundaşi centrali, plus doi laterali, care se transformă într-un 5-4-1 pe faza defensivă, dar în acelaşi timp au şi forţa să atace, să pună probleme.

Deci de la construcţia asta ofensivă, să dea o identitate în joc fotbalului românesc, a echipei naţionale, este nevoie de un echilibru între atac şi apărare. Adică să reacţionăm mai bine când se pierde mingea.

Avem jucători valoroşi, avem jucători cu o tehnică superioară, dar în acelaşi timp trebuie să punem la punct şi această strategie pentru faza defensivă pentru că am primit foarte multe goluri în ultima perioadă.

Să-şi termine ce a început pentru că este un proiect, este proiectul Mirel Rădoi la echipa naţională şi trebuie să-l susţinem, să fim alaturi de el până sperăm să-şi îndeplinească obiectivul.”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit Telekomsport.

După ce au pierdut meciul cu Georgia, ,,tricolorii” se vor deplasa acum pe pământ britanic, unde vor disputa o nouă partidă amicală cu Anglia, la Middlesbrough, pe data de 6 iunie, la ora 19:00.