Bogdan Andone ține capul sus: ”Vom fi o echipă bună!”

Bogdan Andone ține capul sus după înfrângerea cu FCSB.

FC Voluntari a pierdut la limită duelul cu FCSB, scor 1-2. Dennis Man și Florin Tănase, din penalty, au marcat golurile roș-albaștrilor. Jefte a marcat golul ilfovenilor, în urma unei lovituri de la 11 metri.

Bogdan Andone este mulțumit de prestația echipei sale și, în afară de mici reproșuri, acesta își laudă elevii și anunță că FC Voluntari va fi o echipă mult mai bună.

”Sunt mulţumit în mare parte de jocul echipei, cu unele minusuri, unele greşeli. Au fost şi multe lucruri bune, chiar şi la 0-0 am avut două ocazii bune prin Ivanov şi Mailat.

Organizarea a fost bună, fizic am crescut puţin, jucătorii noi au intrat bine, iar uşor uşor trebuie să se acomodeze. Am făcut un meci bun ţinând cont că am jucat cu echipa de pe primul loc.

E o serie de meciuri dificile, din păcate nu am reuşit să ieşim cu un rezultat pozitiv în această seară, trebuie să rămânem cu lucrurile bune. Echipa şi-a schimbat atitudinea, agresivitatea e mai bună, ofensiv ajungem mai uşor la finalizare.

Pas cu pas vor veni toate lucrurile astea. Sunt convins că vom fi o echipă bună, una care să obţină rezultatele pe care ni le dorim.” a declarat Bogdan Andone.