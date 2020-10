Bogdan Andone, după demiterea de la Astra: “O nedreptate! Se vorbea numai de bani!”

Demis de la Astra Giurgiu după cinci etape din actualul sezon, Bogdan Andone a reacţionat. Antrenorul care a terminat pe podium anul trecut crede că toate problemele echipei pleacă de la restanţele financiare faţă de jucători.

Andone a câştigat un singur punct din cele 15 puse în joc în startul de campionat, însă invocă faptul că a lucrat în condiţii improprii performanţei.

“Sper ca Edi sau cine vine la echipă să nu se mai confrunte cu problemele cu banii pentru că pe ăla care îmi zice că jucătorii pot trece la nesfârşit peste asta îl contrazic tare. De promisiuni toată lumea e sătulă. În sezonul asta nu aveau nimic semnat! La antrenamente, în vestiar numai de bani se vorbea. Patru luni fără salarii nu sunt puţine. Plus alte restanţe“, a declarat Bogdan Andone pentru Digi Sport.

Demiterea lui Andone a venit la o zi după ce jucătorii au anunţat că refuză să se mai antreneze până când problemele financiare nu vor fi rezolvate.

“Rămân cu satisfacţia că Astra a terminat pe podium deşi ne-au fost luate trei puncte chiar când ajunsesem pe locul 1 înainte jocului de la Cluj, cu CFR, că Astra are doi jucători la echipa naţională şi probabil ar fi fost şi al treilea, Budescu, dacă nu se accidenta, şi că Denis a fost cel mai bun marcator din play-off. Nu am însă cum să uit că nu am putut juca în Europa. În momentul ăsta nu ştiu dacă pot fi extrem de obiectiv, dar mi se pare o nedreptate, deşi, repet, sunt conştient că s-a luat un punct din 15“, a adăugat antrenorul pentru sursa citată.

Bogdan Andone a preluat Astra Giurgiu în octombrie 2019 şi a terminat pe locul al treilea în sezonul trecut din Liga 1. Antrenorul începuse stagiune la FCSB, de unde a fost îndepărtat după o înfrângere cu Alashkert în turul doi preliminar din Europa League.