Gigi Becali l-a avertizat pe Gnohere cu două săptămâni înaintea derby-ului cu CFR Cluj.

”Bizonul” a fost foarte aproape să se transfere în Egipt în această iarnă, însă atacantul va juca pentru FCSB în continuare.

Patronul roș-albaștrilor a explicat că era hotărât să îl vândă pe Gnohere, însă impresarii i-au pus bețe în roate.

Transferul vârfului francez nu s-a concretizat, iar finanțatorul vicecampioanei anunță că acesta nu va mai pleca sub nicio formă de la FCSB în acest sezon.

”Gata, a fugit puiul cu ața! Nu am ce să îi mai fac lui Gnohere. Eu am vrut să îl vând, dar nu am ce să fac dacă impresarii roiau ca albinele după comision. Eu cu ce mă alegeam? Nu se mai pune problema să plece pe nicio sută de metri.

Nu negociem de 1000 de ori transferul. Să pună mâna și să se antreneze bine pentru că are de recuperat. Nu mă interesează dacă are kilograme în plus. Dacă el intfă și îmi dă goluri pentru echipă, atunci este cel mai bun. Dar să nu uite că are și concurență la echipă și că nu joci tu titular doar că te cheamă Gnohere” a declarat Becali, potrivit ProSport.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Gnohere, potrivit transfermarkt.com.

În actualul ediție de campionat, atacantul francez a marcat 6 goluri în 13 apariții pentru formația din Capitală.