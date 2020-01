Afecțiunea a împiedicat-o pe Bianca să încheie Turneul Campioanelor de la Shenzen, la finalul lunii octombrie. Sportiva aflată pe locul 6 în clasamentul mondial nu a reușit să se recupereze în timp util pentru competiția care debutează în Australia pe 20 ianuarie. Anunțul retragerii sale a fost făcut de Andreescu pe o rețea de socializare.

Open is unfortunately too soon in my rehab process and I sadly will not be able to play in it this year. It was a very tough decision to make as I love to play in Melbourne but I have to respect the recuperation plan for my knee and body. I can’t wait to come back to Aus soon x

— Bianca (@Bandreescu_) January 11, 2020