Bianca Andreescu nu se plictisește în izolare! “Putem folosi acest timp pentru a crea conexiuni noi”

Bianca Andreescu nu a jucat niciun meci oficial în 2020, pe fondul unei accidentări la genunchi.

Bianca a fost revelația sezonului 2019, când a înregistrat 48 de victorii și 7 înfrângeri în circuitul WTA. A câștigat 4 turnee: US Open, Indian Wells, Toronto și Newport Beach.

Toate competițiile de tenis sunt suspendate cel puțin până la 13 iulie 2020, pe fondul pandemiei de coronavirus.

“Este greu să stai departe de ceea ce iubești, dar ce se întâmplă în acest moment în lume este greu de controlat. Tot ce putem controla este cu reacționăm la această situație. Putem alege să acționăm cu frică sau putem alege să acționăm cu unitate, folosindu-ne cunoștințele și resursele pentru a-i susține pe ceilalți și pentru a promova productivitatea și siguranța.

Putem folosi acest timp pentru a fi alături de familie, pentru a crea conexiuni noi sau pentru a consolida relații, pentru a crea amintiri noi. Este și timpul în care putem explora lucruri pe care nu le-am mai făcut și, cine știe, poate vor fi noi pasiuni sau hobby-uri. Am început un program de dezvoltare personală și deja a început să-mi schimbe viața în bine.

Citesc, mă uit la filme, ascult muzică și încerc să creez muzică. Totul are o notă de R&B, rap sau hip-hop, pentru că sunt genurile mele favorite de muzică. Am reînceput să cânt la chitară, n-am mai folosit-o de patru ani, din cauza programului meu intens. M-am simțit bine să-mi regăsesc un vechi hobby“, a declarat Bianca Andreescu, citată de site-ul WTA.

"We can choose to act in strength and unity, and use knowledge, resources and the support of each other to promote productivity and safety for us all."@Bandreescu_ talks about lockdown —> https://t.co/ftGKc0DgTg pic.twitter.com/qFMnNt7zFI

— WTA (@WTA) April 4, 2020