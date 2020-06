Bianca Andreescu, ‘bântuită’ de meciul cu Simona Halep! “A fost frustrant! Vreau să-mi iau revanșa”

Confruntarea dintre Simona Halep și canadianca de origine română Bianca Andreescu, de la Turneul Campioanelor, a fost inclusă de WTA în clasamentul celor mai bune cinci meciuri din 2019. Bianca Andreescu a declarat că a rămas cu o frustrare după acea partidă și abia așteaptă să-și ia revanșa.

La Shenzhen, pe 28 octombrie 2019, Halep a salvat o minge de meci și a învins-o pe Andreescu în trei seturi: 3-6, 7-6 (6), 6-3, după două ore și 30 de minute de joc.

În cele din urmă, niciuna dintre jucătoare nu a reușit să se califice în semifinalele Turneului Campioanelor.

A fost prima confruntare dintre Halep (28 de ani) și Andreescu (19 ani). Bianca a declarat că Simona a fost unul dintre idolii ei din copilărie.

“Îmi amintesc că am fost foarte supărată la finalul meciului. Am avut minge de meci, de asta m-am supărat foarte tare. În setul trei, a început să mă doară spatele foarte tare. După ce am pierdut acel game, mi-am spus <Bianca, încheie meciul acum! Nu vrei să ajungi în setul trei, pentru că spatele te va durea>. A fost frustrant pentru mine că nu am încheiat meciul după setul doi. Apoi am jucat cu această frustrare în setul trei, iar durerile la spate s-au înrăutățit.

Nu vreau să vorbesc doar despre mine. Simona a jucat foarte bine. Nu rata nicio minge. Știu de ce îmi place să o urmăresc în meciuri… am admirat-o mereu pentru că este o luptătoare. A dovedit o rezistență incredibilă. Felicitări pentru meciul pe care l-a făcut, dar vreau să-mi iau revanșa“, a spus Bianca Andreescu pentru DigiSport.