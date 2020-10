Bergodi știe unde suferă Craiova în acest moment: “Vom regla și acest lucru pentru că acolo avem probleme!”

Universitatea Craiova își consolidează poziția de lider în Liga 1, după victoria de pe terenul celor de la Hermannstadt Sibiu, scor 1-0!

Antrenorul Universițății Craiova, Cristiano Bergodi, s-a arătat mulțumit per total de jocul echipei sale la finalul meciului contra lui Hermannstadt Sibiu, încheiat cu victoria oltenilor, dar a menționat și capitolul la care “juveții” trebuie să se pună la punct.

“Vreau să felicit băieții pentru că am meritat această victorie, sunt mulțumit de joc, a fost un meci bun, zic eu, și sunt fericit că Mirko a apărat un penalty și am rămas cu 1-0. A fost un meci greu, ați văzut bine cum a jucat Hermannstadt, o echipă bătăioasă, care s-a dăruit, cu jucători buni și faptul că am câștigat aici mă bucură mult și vreau să felicit toți băieții pentru această victorie.

O latură pozitivă pentru această partidă este că ajungem acolo în careu, ne creăm ocazii, la fel ca și cu Clinceni am ratat multe ocazii clare, zic eu. Vom regla și aceste lucruri și e normal că dacă ajungem în fața porții trebuie să și înscriem.

Astăzi a jucat mult și tânărul Mitran, am fost mulțumit de el, a intrat și Papp după aproape un an și jumătate în care nu a jucat, s-a văzut experiența lui. Eu în general zic că echipa s-a comportat bine și consider că toate posturile sunt ocupate în acest moment la echipă!”, a declarat Bergodi la finalul meciului cu Hermannstadt Sibiu.

Universitatea Craiova este liderul din acest moment în Liga 1, cu 24 de puncte acumulate în cele 9 meciuri disputate în actualul sezon. Oltenii au victorii pe linie în această ediție de campionat, cu excepția partidei din etapa trecută, pierdută pe teren propriu contra Academicii Clinceni, scor 0-1.