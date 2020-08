Bergodi și-a găsit cu greu cuvintele după umilința istorică: ”Mergem înainte!”

Cristiano Bergodi a oferit prima reacție după umilința din Georgia.

Oltenii au suferit un eșec istoric: vicecampioana României a pierdut meciul cu Lokomotiv Tbilisi, scor 1-2.

Antrenorul formației din Bănie și-a găsit cu greu cuvintele după eșecul din primul tur preliminar Europa League.

”E normal că ne doream să trecem de acest tur preliminar, dar din păcate pierdem. Nu am făcut un meci prea reușit. Singurul reproș pe care îl pot face e că am luat două goluri pe contraatac în deplasare. Asta m-a deranjat. Mergem înainte, nu avem ce face. În prima repriză am controlat jocul, dar am luat decizii proaste în careu.

În partea a doua ne-au găsit ei dezechilibrați. După 2-0 am încercat și cu doi atacanți, dar asta a fost. Nu sunt de acord că au fost mai buni cei de la Lokomotiv. Au fost două contraatacuri foarte bune. Noi nu am făcut acoperire preventivă. Am urmărit echipa asta, e bună, schimbă multe sistem de joc. Nu ne-a surprins, dar au fost acele contraatacuri.” a declarat Bergodi după meci, la conferința de presă.