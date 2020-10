Bergodi e categoric după eșecul cu Clinceni: ”Nu trebuie să facem o tragedie!”

Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Craiova, a oferit prima reacție după înfrângerea cu Academica Clinceni, scor 0-1.

Ilfovenii au marcat golul victoriei prin Cascini, în minutul 57, care a înscris în urma pasei decisive a lui Raul Rusescu.

Cristiano Bergodi ține capul sus după primul eșec din acest sezon. Italianul anunță că înfrângerea trebuia să vină mai devreme sau mai târziu.

”Nu știu ce s-a întâmplat. Am creat o grămadă de ocazii. Nu sunt dezamăgit. Se putea încerca să câștigăm acest meci. Nu mi-a displăcut. S-a întâmplat, nu trebuie să facem o tragedie. Nu pot să spun altceva. Mai târziu sau mai devreme se întâmpla.

Nu e ușor. Mergem înainte. Absența lui Koljic este o mare pierdere pentru noi. Am luat un jucător, pe Mamut, care nu are relații de joc. Am schimbat și sistemul. Am încercat, dar într-un campionat se pot întâmpla multe.” a declarat Bergodi la finalul meciului.

GALERIE FOTO din meciul Universitatea Craiova – Academica Clinceni