Becali, tras la răspundere: ”De aia n-am reuşit să câştigăm un titlu!”

Gigi Becali a fost tras la răspundere pentru perioada complicată a FCSB-ului din ultimii ani.

Formația roș-albastră nu a mai câștigat titlul de 5 ani. Sezonul 2014/2015 a fost ultimul în care bucureștii au cucerit campionatul. Costel Gâlcă era la vremea aceea la cârma echipei.

Junior Morais, jucător cu peste 200 de meciuri în Liga 1, este de părere că insuccesele FCSB-ului în România vin din cauza latifundiarului din Pipera.

Fundașul brazilian a ajuns în curtea roș-albaștrilor în 2017, însă nu a reușit să câștige vreun titlu. Motivul, crede actualul fotbalist al lui Gaziantep, este presiunea patronului.

“Toţi am mers acolo cu gândul să fim campioni. Am făcut tot ce am putut, doar că la FCSB e diferit. Acolo e o presiune mare, e un patron (n.r. – Gigi Becali)… De aia n-am reuşit să câştigăm un titlu. La Astra era lumea mai liniştită, mai relaxată.

Cred că patronului îi placea când vedea că eu dădeam totul de fiecare data când intram pe teren. El asta vrea, să vadă jucători care se bat pentru echipă. Acesta era motivul pentru care mă simpatiza.” a declarat Morais pentru Gazetă.