Gigi Becali s-a resemnat chiar înaintea perioadei de transferuri din această iarnă.

Patronul FCSB are mai mulți jucători pe listă, însă este conștient că fotbaliștii pe care îi vrea nu pot fi aduși atât de ușor.

Becali și-a manifestat de mai multe ori interesul pentru Dan Nistor, Valentin Mihăilă și Constantin Budescu, însă a explicat de ce niciunul dintre cei 3 jucători nu vor ajunge la echipa sa.

”De la Dinamo de luat este Nistor, dar nu vreau ceartă acum la sfârșit de an cu nimeni și nu mai vorbesc despre el. Iar de la Craiova este Mihăilă ăla… E tare bun băiatul, dar nu mi-l dă Rotaru. Oricum, Rotaru cere foarte mulți bani pe jucători atunci când aude câ îi vreau eu, dar doar ca să nu îi dea la FCSB. Cu el este foarte greu să fac afaceri!

De la Niculae am mai luat jucători, dar pe Budescu nu îl mai aduc că am auzit că nu vrea să joace vârf, așa cum vreau eu! Nu am făcut niciun transfer până acum” a declarat Gigi Becali.

1.1 milioane de euro este cota de piață a lui Nistor, potrivit transfermarkt.com.

În actualul sezon, căpitanul lui Dinamo a marcat de 4 ori în Liga 1 și a oferit 10 pase de gol.

1.5 milioane de euro este cota de piață a lui Mihăilă, potrivit transfermarkt.com.

În actuala stagiune, fotbalistul a marcat de 3 ori în Liga 1 și a oferit o pasă de gol.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Budescu, potrivit transfermarkt.com.

În actualul sezon de Liga 1, mijlocașul a marcat de 6 ori și a oferit tot atâtea pase de gol.