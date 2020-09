Becali, mai hotărât ca niciodată! ”Vă rog să uitați de mine. Nu le pot rezolva problemele tuturor”

Finanțatorul celor de la FCSB “amenință” din nou cu încetarea aparițiilor televizate.

Dacă în mod normal, latifundiarul din Pipera adoră să intervină în emisiunile de profil în care sunt analizate meciurile roș-albaștrilor, acum Gigi Becali a cerut să nu mai fie băgat în seamă.

„Tată, vă rog din suflet să mă lăsați. Presa a ajuns rău de tot și eu prefer să stau deoparte. Am renunțat până și la televizor, nu mai am. Pentru că sunt scârbit de tot. Cine sunt eu, să salvez lumea? Pe mine mă știu 22 milioane de români. Nu le pot rezolva problemele tuturor.

Am dat «block» tuturor ziariștilor. Vreau să-mi trăiesc viața în liniște. Voi sunteți ultimii cu care mai vorbesc. Vă rog să uitați de mine. Gigi Becali nu mai vă face vouă subiecte. Regret că ajung să anunț prin telefon. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Am renunțat la televizor, habar nu am ce se mai petrece”, a fost reacția lui Gigi Becali pentru cancan.ro.

Acesta recunoștea în urmă cu ani buni că s-a mirat după ce și-a revăzut multe dintre aparițiile sale televizate. Iar investiția făcută la echipă depinde și de felul în care poate să să iasă în spațiul public să se exprime.

“Am ajuns și eu la capătul răbdării, nici eu nu mai vreau scandaluri. Trebuie să terminăm cu toate astea. Și mie mi-a fost rușine uneori când m-am văzut în reluare.

Dar mie nu îmi convine, eu vreau să apar în fiecare zi la televizor. Păi, de ce mai dau eu bani la fotbal? Dacă nu vorbesc, nu mai dau nici un ban la Steaua! Cum, să dau bani la fotbal, dar să nu vorbesc, să nu apar? Păi, pentru ce să mai dau, să fiu dobitoc?”, erau vorbele patronului de la FCSB.