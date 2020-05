Becali e gata să renunțe la un jucător important de la FCSB! “Vreau 500.000 de euro pe el”

Harlem Gnohere poate ajunge la Politehnica Iași! Mircea Rednic l-a întrebat pe Gigi Becali câți bani vrea pentru transferul atacantului francez, iar răspunsul a fost 500.000 de euro.

1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Gnohere (32 de ani), potrivit transfermarkt.com, care mai are un an de contract cu FCSB.

21 de apariții a bifat atacantul francez pentru FCSB în acest sezon, în toate competițiile, și a înscris 6 goluri.

“Gnohere… am o ofertă. Mi-a cerut Rednic că vrea să îl ia, am zis că vreau 500.000 pe el…Nu am ofertă, a întrebat Mircea Rednic cât vreau pe el. Şi eu am zis că 500 de mii de euro“, a spus Gigi Becali la Telekom Sport.

Transferul lui Harlem Gnohere de la Dinamo la FCSB, în 2017, a fost intermediat de către fiica lui Mircea Rednic, Luana.

Politehnica Iași ocupă locul 5 în clasamentul play-out-ului Ligii 1, la un singur punct deasupra zonei retrogradării.

