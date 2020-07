Becali, avertizat: perioada de secetă va continua la FCSB! ”Nici cu Reghe nu poate să ia titlul”

Gigi Becali este avertizat de un greu de fotbalul românesc că perioada de secetă de la FCSB va continua.

Formația roș-albastră nu a mai câștigat titlul din 2015. Costel Gâlcă este ultimul antrenor care a încoronat-o pe FCSB campioana României.

Clubul patronat de Becali a ieșit din lupta la titlu după 2-3 cu Astra, iar Dumitru Dragomir (74 ani), fostul președinte al LPF, este de părere că FCSB nu poate câștiga titlul nici dacă revine Laurențiu Reghecampf pe banca echipei.

”Părerea mea e că FCSB nu poate să ia titlul nici cu Reghe. Nici sezonul următor nu poate să ia titlul cu echipa asta. Nu are echipă de titlu Gigi Becali. S-ar putea să se supere pe mine, dar eu îl ajut. Nu are echipă de titlu, nu are nici echipă de locul doi.

Trebuia să nu îl piardă pe fundașul central (n.r. Planic). Să își aducă cel puțin încă un fundaș central. Trebuia să aibă un lot de cel puțin 15-16 jucători. Să nu se bazeze pe copiii ăștia acum, cu toate că procedează bine promovând acești tineri. Briceag e jucător bun, dar nu cred că poate să joace la FCSB.” a declarat Dumitru Dragomir pentru AntenaSport.