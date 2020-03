Gigi Becali a dat cărțile pe față după remiza cu Botoșani, scor 2-2.

Patronul FCSB a dezvăluit că i s-a propus să plătească 200.000 de euro pentru a fi sigur că echipa sa se va impune la Iași, în urmă cu două sezoane.

Necali a refuzat, iar în mai 2018, formația roș-albastră a jucat în Copou cu Poli și a pierdut, scor 0-1. Andrei Cristea a marcat golul victoriei, iar FCSB a ratat titlul.

„Hai să îţi spun ceva: dacă voiam să fiu campion, trebuia să fac un singur lucru, să dau 200.000 de euro când am jucat cu Iașiul ca să câştig meciul. Atâta mi s-a propus: domnule, îmi dai 200.000 şi îţi dăm meciul. S-a întâmplat anul trecut, când jucam la Iaşi. Când nu mai au nevoie, fac. Adică încearcă, şi-au atins obiectivul, nu mai aveau nimic, gata.

Dar acum e play-off-ul, noi tragem la titlu. Plus că asta nu se poate cu Becali. Că dacă vrei să-mi dai meciul gratis, nu-l iau. De ce? Pentru că cel ce joacă jocul – spune Sf. Apostol Pavel – şi nu respectă legea, nu primeşte cununa. Eu nu am nevoie de cunună. Dacă fur, mă duc în iad. Păi fur sufletele şi munca copiilor ăştia? Fiecare aleargă pentru el, pentru familia lui. Eu nu sunt hoţ. Şi nici nu am făcut niciodată aranjamente” a declarat Gigi Becali la Digi Sport.