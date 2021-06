Gigi Becali, primele declarații după transferul lui Alexandru Crețu! Ce spune despre alegerea lui Șumudică

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a oferit ultimele declarații în timpul prezentării oficiale a lui Alexandru Crețu, al doilea transfer al “roș-albaștrilor” din această vară!

Finanțatorul bucureștenilor l-a convins în cele din urmă pe Alexandru Crețu să accepte oferta sa, astfel că internaționalul român a fost deja prezentat la Palat. Totodată, Gigi Becali a vorbit despre situația noului antrenor al echipei, Dinu Todoran, dar și despre Crețu, pe care îl vede un titular incontestabil de acum înainte în primul 11 al FCSB-ului.

“În România cred că antrenorul contează 60%, dar la mine e altfel. Îl aduc pe Dodoran, Todoran și iau campionatul. Nu vreau să mă mai iau de nimeni. Todoran n-a vrut să fie prezentat, a zis că nu vrea să vorbească cu presa. I-am zis că pe Moruțan, Olaru, Coman n-am cum să-i scot. Pe Tănase la fel. Tavi Popescu e imposibil de scos, că iei 100 de milioane de euro. Pe Crețu nu-l poți scoate că va fi fundaș central. Nu poți schimba fundașul central, că noi nu schimbăm fundașul central. Vlad o să mai apere când vor fi meciuri decisive.

Am primit ieri o ofertă de 4 milioane pentru Florin Tănase. El mi-a spus să-l las cu 4 milioane și jumătate și i-am zis bine. Că ia și el un milion salariu. Azi trebuie să ne dea un răspuns echipa dacă ne dă 4,5 milioane de euro. Pe Cordea l-am luat că-mi plăcea de el. Eu credeam că are 29 de ani. Când ne-a dat gol am aflat că are 22 de ani. Imediat le-am spus să-l ia.

Șumudică se bucură că merge la echipa campioană. Dar de ce să dau eu 600.000 de euro cu taxe când pot să dau 60.000 de euro? O să vedem ce vor face cei de la CFR Cluj anul acesta, că ne vom întări mai mult. Pentru mine contează mai mult lotul de jucători decât antrenorul”, a spus Gigi Becali, la prezentarea lui Alexandru Crețu la FCSB.