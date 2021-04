Bayern Munchen are un nou antrenor. Ce sumă a plătit campioana Germaniei în schimbul tehnicianului

Bayern Munchen a ajuns la un acord cu RB Lepizig, iar Julian Nagelsmann va prelua banca tehnică a campioanei Germaniei începând cu sezonul următor. Conform presei germane, clubul bavarez trebuie să achite o sumă de 25 de milioane de euro către RB Lepizig, în schimbul tehnicianul Julian Nagelsmann. Antrenorul în vârstă de 33 de ani a semnat un contract valabil pe 5 sezoane cu Bayern Munchen.

Anunțul mutării lui Julian Nagelsmann la formația de pe “Allianz Arena” a fost făcut pe contul oficial de Twitter al clubului bavarez.

“FC Bayern l-a instalat pe Julian Nagelsmann antrenor principal. Născut în Bavaria, antrenorul de 33 de ani va face trecerea de la Leipzig la Bayern pe 1 iulie 2021, înaintea noului sezon. Nagelsmann a semnat un contract pe 5 ani, valabil până pe 30 iunie 2026.

Anunţul vine după ce Bayern a acceptat cererea actualului antrenor, Hansi Flick, de încheiere a contractului pe 30 iunie 2021, cu doi ani mai devreme decât data expirării sale.” a anunţat Bayern Munchen.

Julian Nagelsmann to join FC Bayern as head coach. Hansi Flick's contract will be terminated upon request. pic.twitter.com/tJBpXSiozu

— 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) April 27, 2021