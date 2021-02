Basarab Panduru ridică un mare semn de întrebare: ”Cum naiba se poate nenoroci o echipă în 3 etape?”

Basarab Panduru, fost jucător al Stelei în perioada 1991 – 1995, a vorbit despre prestațiile FCSB-ului.

Înainte de ultima victorie din campionat, 1-0 cu Chindia Târgoviște, formația lui Toni Petrea a pierdut trei partida la rând, în toate competițiile.

Panduru nu înțelege cum gruparea din Capitală a pierdut cele trei meciuri consecutive. Fostul stelist spune că se uita cu mare interes la meciurile FCSB-ului, însă acum evoluțiile roș-albaștrilor lasă de dorit.

„Cum ajunge o echipă la care spuneam că îmi face plăcere să mă uit, care are cel mai frumos fotbal, cum ajunge în 3-4 etape să devină o echipă la care nu mai poţi să te uiţi sub nicio formă, pentru că are cel mai urât fotbal?