Bărbații care i-au schimbat viața Simonei Halep! Gică Hagi, model de seriozitate

Simona Halep a dezvăluit care au fost sportivii care i-au influențat cariera și de la care a încercat să „fure” câte ceva pentru a deveni cea mai bună jucătoare de tenis din lume.

Fostul lider mondial a dezvăluit că Andrei Pavel a fost idolul său în copilărie. Iar despre „Regele” Hagi spune că a reprezentat mereu pentru ea un model de seriozitate.

„Andrei Pavel, fiind şi constănţean, am crescut cu dorinţa de a-l egala în orice, şi la juniori, şi la seniori. El a câştigat Roland Garros-ul la juniori, şi eu. Pe la 16-17 ani, am fost la meciul lui de dublu şi l-am rugat să îmi dea manşeta, după care am ţinut-o 6-7 ani în thermobag la fiecare meci, cum era ea, murdară şi transpirată.

Şi Hagi a fost modelul meu pe seriozitate, pe faptul că atunci când intra în teren nu exista altceva. Şi la Cristian Chivu. Şi pe Nadal îl admir, fiindcă indiferent ce se întâmplă cu punctul pe care-l joacă are aceeaşi atitudine. Dă sută la sută. Joacă fiecare punct ca şi cum ar fi ultimul din viaţa lui, asta o ştiu sigur, mi-a spus-o Darren. Asta am ajuns şi eu să fac, după vreo 3-4 ani de muncă cu Darren.

Niciodată nu am intrat pe teren şi am dat meciul că nu îmi pasă, dar intram într-o frustrare foarte mare. Din momentul în care ai lăsat rezultatul să te domine nu mai poţi să faci nimic, te blochezi. De când l-am cunoscut pe Darren am încercat să fac zi de zi “the big picture”, cum zice el. Adică per ansamblu. Dacă te gândeşti că în doi ani vreau să câştig trei titluri e mult mai relaxant şi faci totul cu plăcere”, a spus Simona Halep, într-un dialog cu jurnalistul Andi Moisescu la BT Talks.

Simona Halep și-a reluat antrenamentele în aer liber. Jucătoarea de tenis a fost surprinsă zilele trecute într-un parc din București, în timp ce disputa un meci de pregătire cu Irina Begu.

WTA nu a luat încă o decizie în ceea ce privește reluarea turneelor de tenis. O hotărâre în acest sens va putea fi luată abia atunci cânt restricțiile de circulație vor fi ridicate, iar jucătorii vor putea călători fără a mai fi nevoiți să stea în carantină 14 zile de fiecare dată când vor trece dintr-o țară în alta.