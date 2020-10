Bancu dezvăluie mesajul avut de Rădoi în vestiar: “Asta ne-a transmis pentru viitor”

Fundașul naționalei a dezvăluit prima discuție purtată în vestiar de selecționer cu jucătorii naționalei României la finalul meciului cu Austria.

România mai are de jucat două meciuri în acest sezon al Nations league, cu Irlanda de Nord în deplasare și cu Norvegia acasă.

“Suntem supărați cu toții, nu ne regăsim în fața porții, fotbalul se joacă pe goluri, ne-au taxat. Regret și eu că am fost neinspirat de două ori în fata porții. Ne așteptam să facem o partidă bună, am avut o atitudine bună.

Am încercat să ne depășim pe noi, suntem multumiți de cum am arătat, dar dacă nu marchezi este greu să câștigi. Mirel ne-a spus să uităm ce s-a întâmplat în această lună, să o luăm de la zero, pentru că putem să ne spălăm păcatele luna viitoare”, a spus Nicușor Bancu la PRO X după confruntarea cu trupa pregătită de Franco Foda.

Bancu a prins două meciuri ca titular din cele trei jucate de tricolori în această lună.

“Când iei bataie de fiecare dată sunt discutii, încercăm să o scoatem la capăt, ne pare foarte rău pentru ratarea calificării la Euro, a trecut iar un campionat pe lânga noi. Este dezamăgire mare. Dacă vom arăta aceeași atitudine ca în această seară vom avea șanse cu ambele echipe pe care le întâlnim în noiembrie.

Sigur că ne gândim la o revanșă cu Norvegia. Concurența cu Camora este aceeași ca și orice alt jucător, dacă selecționerul mă bagă eu mereu dau totul, dacă nu îmi aștept rândul. La națională încerci să fii la cel mia înalt nivel la fiecare meci”, a mai punctat fundașul stânga al oltenilor.