Bălgrădean, apărat de un coleg pentru gafa din meciul cu Viitorul: ,,Se mai întâmplă! Cristi munceşte bine”

Meciul dintre CFR Cluj şi Viitorul, din etapa a 21-a a Ligii 1, disputat în Gruia, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-1.

Golurile partidei au fost marcate de Cătălin Itu, în minutul 31 şi Ovidiu Hoban, în minutul 90+3, pentru CFR Cluj, iar pentru Viitorul a marcat Dobrosavlevici, în minutul 52, după o eroare a lui Bălgrădean.

Cătălin Itu, mijlocaşul CFR-ului, a vorbit la finalul jocului cu Viitorul. Acesta spune că a marca este un obiectiv personal încă de la începutul sezonului. Jucătorul a ţinut să-i ia apărarea şi lui Cristi Bălgrădean, care a greşi grav la golul marcat de cei de la Viitorul.

,,Sunt foarte fericit că am reușit să marchez, mă bucur și pentru Ovi și pentru colegii mei pentru că am făcut acest pas înainte. Fiecare jucător greșește, se mai întâmplă, Cristi muncește bine și va fi bine în continuare.

Mi-am propus să înscriu încă de la începutul sezonului, sunt fericit că am marcat, a fost o încărcătură mare pentru mine. Noi suntem interesați să muncim cât mai mult, să adunăm puncte și să trecem din nou pe locul 1, unde am fost în ultimele trei sezoane. Echipa noastră are multe calități și multă experiență.”, a declarat Cătălin Itu la finalul jocului.

După acest meci, CFR Cluj ocupă locul doi în clasament, cu 47 de puncte acumulate în cele 21 de jocuri disputate până acum în Liga 1.

De cealaltă parte, Viitorul rămâne pe locul 9 în Liga 1, cu 25 de puncte strânse din 21 de meciuri jucate până acum în campionat.