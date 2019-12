Mihai Bălașa (24 ani) a vorbit despre perioada petrecută în acest sezon la Universitatea Craiova.

Fundașul a ajuns în Bănie după ce Gigi Becali a fost nemulțumit de prestațiile acestuia în tricoul FCSB-ului.

Bălașa recunoaște că nu se aștepta să joace la Craiova, însă recunoaște că alegerea sa a fost una de bun augur. De asemenea, fotbalistul speră să joace cât mai bine și să fie convocat de Mirel Rădoi la echipa națională.

”A fost un an foarte bun, din toate punctele de vedere, chiar dacă am trecut și prin momente mai puțin bune, dar eu îl consider reușit, și sper ca anul care vine să fie cel puțin la fel de bun ca 2019.

Nu mă așteptam să ajung la Craiova, sincer, dar mă bucur că am făcut această alegere, sunt foarte fericit aici. Și, da, sper ca prin evoluțiile mele să atrag și atenția selecționerului” a declarat Bălașa.

1.2 milioane de euro este cota de piață a lui Bălașa, potrivit transfermarkt.com.

În actualul sezon, fundașul a bifat 15 apariții pentru olteni și a marcat 2 goluri.