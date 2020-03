Avertismentul lui Mutu pentru fotbaliștii de națională. “Dacă ești profesionist, trebuie să ai o dietă strictă”

EURO 2020 și celelalte competiții fotbalistice programate în lunile următoare vor fi amânate, pe fondul pandemiei de coronavirus. În aceste condiții, selecționerul naționalei de tineret, Adrian Mutu, îi avertizează pe jucători să aibă o dietă strictă și să nu acumuleze kilograme în această perioadă de repaus.

Meciul România U21 – Danemarca U21, în preliminariile EURO 2021, ar trebui să se joace în luna iunie.

Deciziile UEFA au fost luate sub rezerva revizuirii situației în ceea ce privește pandemia COVID-19. Asta înseamnă că este posibil să nu se joace nici în luna iunie.

“Un jucător care vine cu cinci kilograme în plus din vacanță trebuie să se lase. Am jucat mulți ani în Italia și nu am văzut jucător venind cu 2-2,5 kilograme în plus. Dacă ești profesionist, trebuie să ai o dietă strictă, fie că ești acasă, fie că nu. Dacă tu începi pregătirea cu șase kilograme în plus, timp de zece zile te lupți cu greutatea, să dai jos. Nu acumulezi nimic din perioada de pregătire.

E greu să treci de la activitate zilnică la stat în casă. Eu n-am trecut în 40 de ani prin astfel de momente. Dar sportivii au un mental puternic. Se adaptează bine în situații dificile. Jucătorii ar trebui să fie motivați pentru că, indiferent ce se întâmplă cu fotbalul, sănătatea e pe primul loc acum“, a spus Adrian Mutu la DigiSport.

Iată cum arăta programul inițial al tricolorilor U21 în preliminarii EURO 2021:

31 martie 2020: Ucraina – Irlanda de Nord, România – Danemarca, Malta – Finlanda

4 septembrie 2020: Danemarca – Ucraina, Malta – Irlanda de Nord, Finlanda – România

8 septembrie 2020: Finlanda – Ucraina, Irlanda de Nord – Danemarca, Malta – România

9 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Finlanda, Ucraina – România, Malta – Danemarca

13 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Ucraina, România – Malta, Danemarca – Finlanda

