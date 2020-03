Au sunat adunarea! Restart total anunțat în familia roș-albastră: ”A venit momentul!”

Suporterii FCSB-ului au sunat adunarea și au anunțat un restart total.

Fanii vicecampioanei au făcut un anunț important prin intermediul unui comunicat de presă. ”Peluza Roș-Albastră” își va schimba numele în ”Tornado 47”, odată cu reîntoarcerea ultrașilor de la ”Skins Berceni” în peluză.

Astfel, începând cu următorul meci pe care FCSB îl va desfășura, fanii vor fi prezenți ăe stadioanele din România sub noul nume.

6.502 spectatori este media pe care vicecampioana a avut-o în actualul sezon.

”De acum va fi un nou drum.

Împreună suntem mai puternici.

Încă de la prima noastră apariție în peluza (în anul 2016) am încercat să ținem steagul sus, să readucem lângă noi câți mai mulți suporteri și nu am încetat nici un moment să ne încurajăm echipa de suflet, Steaua București. Nu am ținut cont de scandaluri, am parcurs mii de kilometri în țară sau străînătate, am făcut coregrafii, am făcut mesaje, am protestat când a fost cazul și n-am încetat niciodată să fim alături de această echipa minunată. Am învățat să câștigăm împreună, am suferit împreună, am fost o mare familie la bine și la rău, am sărbătorit multe victorii sau am plâns la eșecuri împreună.

Odată cu reîntoarcerea celor de la Skins Berceni în peluza, familia noastră este mai mare, mai unită și a venit momentul să ne schimbăm modul de organizare și să încurajăm echipa roș-albastră împreună cu ei atât în momentele bune cât și rele, și să rămânem mereu fideli culorilor chiar și în cele mai tulburi momente.

Astfel, începând cu următorul meci al echipei noastre vom renunta la numele de PRA și ne vom încuraja clubul că și brigada, sub numele de Tornado 47!

Va așteptăm alături de noi, alături de cei de la Skins Berceni și de toți steliștii, pe stadioane, să fim lângă echipa noastră, STEAUA BUCUREȘTI” au anunțat suporterii roș-albaștrilor.