Au lăsat garda jos și a venit croșeul! Viorel Moldovan: ”Ne-am văzut prea buni, prea frumoși”

Antrenorul ploieștenilor i-a băgat în ședință pe fotbaliștii săi după a doua înfrângere acasă din 3 partide disputate pe teren propriu de la începutul sezonului.

Lupii veneau după trei victorii la rând și aveau șansa în cazul unui nou succes să urce temporar pe primul loc al clasamentului.

“Din păcate am pierdut 3 puncte importante care ne duceau pe primul loc. I-am avertizat că ne așteaptă un meci dificil, e consecința a ceea ce s-a întâmplat după meciul cu Miercurea Ciuc.

Ne-am văzut prea buni, prea frumoși. N-am avut concentrarea necesară, când nu înscrii tu, înscrie adversarul. A fost lipsă de concentrare, de inspirație, le-am spus-o mereu, trebuie să fim focusați dinaintea întâlnirii”, a declarat antrenorul galben-albaștrilor după înfrângerea în fața echipei antrenate de Cristian Pustai.

Petrolul va evolua etapa viitoare pe terenul celor de la Viitorul Târgu Jiu.

“N-am realizat nimic după cele 3 jocuri, din contră am distrus aura pozitivă pe care o construisem. Nu am avut inspirație la finalizare. E păcat că am pierdut 3 puncte!