Astra, resemnată după înfrângerea de pe Oblemenco: ”Asta e viaţa!”

Vasile Maftei, antrenorul secund al Astrei, a reacționat după înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 1-2.

Formația din Bănie a marcat prin Koljic, care a reușit ”dubla”, iar clubul din Giurgiu a punctat prin Baicu, fotbalist care a reușit un gol de senzație. (Citește AICI mai multe detalii)

Vasile Maftei este resemnat după înfrângerea cu Universitatea Craiova. Tehnicianul laudă jocul bun al elevilor săi, însă trage un semnal de alarmă și anunță că echipa sa încă nu are ritm de joc.

“Plecăm fără niciun punct. Am făcut o primă repriză bună, pentru că ne-am creat câteva situaţii, iar în partea a doua au jucat ei mai bine. A venit minutul 90 şi pe o nesincronizare, am luat gol. S-a văzut o îmbunătăţire a jocului faţă de partida cu Gaz Metan. Dar e clar că nu avem ritm şi că toate echipele încă se caută. Băieţii şi-au dorit mult să câştigăm, dar asta e viaţa. Ei au jucători buni la mijlocul terenului, am încercat să-i blocăm. I-am prins într-o situaţie în care puteam să câştigăm dar nu s-a putut.

Am încercat să aliniem un prim 11 care să aibă prospeţime, pentru că lotul nostru are o vârstă înaintată şi e greu în perioada asta să joci din trei în trei zile. Poţi să-ţi recapeţi în timp forma. E păcat că se joacă fără spectatori. E prima dată când vin pe acest stadion, e deosebit, dar e păcat că nu sunt suporteri la meci. Mi-ar fi plăcut să fie stadionul plin. Cred că ei au avut mai multe ocazii, noi am încercat să ne ridicăm la nivelul lor, pentru că ştiam ce echipă bună au. Pentru liniştea jucătorilor e important că am semnat contractul. Gabi Tamaş a prelungit şi el pentru două luni şi sper să prelungească pe mai mult timp. Există varianta asta, de ce nu?” a declarat Vasile Maftei pentru TelekomSport.