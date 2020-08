Astra poate pierde cei mai importanți jucători din echipă! Budescu, la Dinamo. Alibec, la un pas de Turcia

Marius Șumudică (49 de ani) vrea să-și întărească echipa, Gaziantep, ca în sezonul viitor să poată ataca locurile ce duc în competițiile europene.

„Șumi” a dezvăluit că este interesat de un fotbalist din România, iar acesta nu este nimeni altul decât fotbalistul Astrei, Denis Alibec.

Cei doi au mai făcut echipă în perioada petrecută de Șumudică pe banca Astrei, câștigând împreună un titlul, în 2016.

„Singurul român care mă interesează este Denis Alibec. Încerc în continuare să-l iau, dar ne lovim de suma de transfer. Am avut o discuție cu domnul Niculae, s-au avansat niște sume. Sunt discuții între cluburi. Cred că e o diferență cam mare și va fi destul de greu de realizat. Am văzut că e dat la Dinamo acum. E o sumă bună pe care vrem s-o dăm pe Alibec, o sumă bună pentru fotbalul românesc. Vor fi și niște procente pentru următoarea vânzare.

Nu sunt eu în măsură să-i fac prețul domnului Niculae, dar în general îmi place să-i ajut pe jucători. Am încercat mereu să iau jucătorii care fac performanță și să câștige mai mult decât o făceau în România. Suma pe care clubul nostru vrea s-o plătească pentru Alibec este de 800.000 de euro și 30% dintr-un viitor transfer, având în vedere că mai are un an de contract. Eu am făcut un efort inimaginabil pentru echipa din Turcia. Având încredere în mine că am făcut transferuri foarte bune, mi-au dat mână liberă la transferuri și am încercat să avansez această discuție în privința lui Denis”, a declarat Șumudică la plecarea spre Turcia.

Alibec nu este singurul fotbalist al Astrei care ar putea părăsi echipa în această vară. Budescu este și el dorit de noul patron al lui Dinamo și sunt șanse mari ca acesta să ajungă în „Groapă”.