Arsenal îşi bagă jucătorii în carantină! Meciul cu City, amânat!

Întâlnirea cu grecii din UEFA Europa League a fost în urmă cu 13 zile, iar între timp patronul lui Olympiacos – Evangelos Marinakis – a anunţat că este infectat cu coronavirus.

Departamentul medical al clubului a anunţat că riscul ca jucătorii să fie şi ei infectaţi este unul redus, însă ca o măsură de precauţie Arsenal a solicitat amânarea meciului cu Manchester City din această seară. Răspunsul Premier League a fost unul pozitiv, astfel că partida nu se mai dispută.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv

— Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020