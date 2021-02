Arena Naţională nu i-a purtat noroc! Eşec istoric pentru Diego Simeone

Argentinianul cucerea în 2012 trofeul UEFA Europa League cu Atletico, după o finală disputată pe Arena Naţională. Cu Chelsea, Atletico a înregistrat însă o contraperformanţă istorică pentru mandatul lui Simeone.

Până la întâlnirea cu londonezii, Atletico nu pierduse niciun meci jucat în calitate de gazdă în UEFA Champions League cu Simeone antrenor.

Reuşita superbă a lui Giroud a făcut diferenţa la singura greşeală a meciului: degajarea ratată a lui Hermoso care a anulat poziţia de ofsaid a francezului. Doar doi jucători îi mai dăduseră gol lui Atletico în deplasare într-o dublă eliminatorie: Kaka în 2014 şi Isco în 2017.

