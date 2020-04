Anunțul neașteptat al organizatorilor turneului de la Madrid. Cum va juca Simona Halep

Turneul de la Madrid, patronat de către Ion Țiriac, trebuia să aibă loc în perioada 2-9 mai, în cadrul complexului Caja Magica.

La feminin, turneul de categorie WTA Premier Mandatory oferă premii totale în valoare de peste 7 milioane de euro. La masculin, competiția de nivel ATP Masters 1000 oferă premii similare.

În acest an, cei mai buni 16 jucători şi 16 jucătoare din lume să vor înfrunta de acasă, într-un joc virtual. Mutua Madrid Open Virtual Pro va avea loc în perioada 27-30 aprilie.

În urma acestei competiții, organizatorii turneului de la Madrid vor dona 200.000 de euro pentru ajutorarea jucătorilor care se confruntă cu probleme, dar şi pentru lupta împotriva coronavirusului.

“Mutua Madrid Open Virtual Pro este un turneu inovator, care va reprezenta o replică a competiției de tenis, cu participarea cel mai importanți jucători din lume, care vor fi acasă. Starurile din ATP și WTA vor concura pe arena Manolo Santana, recreată până la mici detalii în jocul video Tennis World Tour, dar vor schimba rachetele cu controller-ul jocului.

Scopul Mutua Madrid Open Virtual Pro nu va fi doar distracția, dar și un mod nou pentru jucători și fani să relaționeze și să se implice în acest sport. Fondurile strânse în urma acestei inițiative vor contribui la susținerea jucătorilor, unii dintre ei fiind afectați de această perioadă.

Turneul va include o donație de 150.000 de euro pentru cele două tablouri (ATP şi WTA), urmând ca învingătorii să decidă cât vor oferi jucătorilor şi jucătoarelor cu cele mai mari probleme economice. De asemenea, 50.000 de euro vor fi destinaţi reducerii impactului social al pandemiei de coronavirus.

Formatul Mutua Madrid Open Virtual Pro va fi următorul: 16 jucători de simplu în fiecare dintre cele două tablouri (ATP și WTA), împărțiți în patru grupe. Campionul din fiecare grupă va merge mai departe în faza sferturilor de finală, alături de locul doi din fiecare grupă. Începând din sferturi, turneul se va juca în sistem eliminatoriu“, se arată într-un comunicat.

We have exciting news! 🚨This year, the #MMOPEN cannot be played on the scheduled dates, but… it can be played online! 😌 The biggest @atptour and @WTA stars will square off from their homes in a unique competition. #PlayAtHome 🎮https://t.co/ZFUjMzaSQs pic.twitter.com/Yj90ldCeQt

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 6, 2020