Anunțul făcut în privința viitorului lui Marius Șumudică: “Aceasta este prioritatea noastră”

Iar presa turcă susține că șefii lui Gaziantep s-au hotărât și vor dori să îl păstreze pe tehnicianul de 48 de ani la conducere și în stagiunea viitoare.

„Avem o echipă foarte bună, iar prioritatea noastră este să păstrăm acastă echipă și să extindem împrumuturile. Vom lucra cu Marius Șumudică, suntem fericiți cu performanța lui!”, a declarat CEO celor de la Gaziantep, Mehmet Buyukeksi.

Anunțul a fost făcut pe o pagină de socializare.

#Gaziantep CEO #MehmetBuyukeksi: We have very good squad and our priority to keep this squad for next season and extend loan deals.We would be working with #MariusSumudica, we happy with his performance.

