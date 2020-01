Patronul Mihai Rotaru a hotărât să-i facă o ofertă decentă lui Gică Craioveanu, pentru a-l îndupleca să revină la club.

Craioveanu își dăduse demisia fiind nemulțumit de statutul său la club. Fostul mare atacant nu era consultat în nicio privință. Craioveanu ocupa funcția de director de imagine.

„Vreau să mă retrag pentru că am impresia că nu sunt pus în valoarea așa cum trebuie. Nu vreau să fiu obositor!

Am avut contract doar în primul an. În rest, nu. De la Getafe am fost dat afară acum doi ani pentru că veneam prea des la Craiova.

Nu mi s-a cerut sfatul de multe ori. Nu mă întreba nimeni nimic. Ce să fac? Să ocup un post degeaba? Sunt alți foști jucători care au o imagine mai bună”, spunea Craioveanu când a demisionat.

Imediat, fanii Craiovei i-au pus în vedere lui Rotaru să-l readucă pe „Grande” la club. Idol pentru fanii Craiovei, Gică Craioveanu este așteptat mâine pentru a semna un contract, potrivit 3minute.net.

Craioveanu va ocupa tot funcția de director de imagine, dar va avea o mai mare implicare, așa cum și-a dorit.