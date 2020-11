Anunț de ultim moment al lui Cortacero. Când vor veni banii la Dinamo

Acționarul majoritar al FC Dinamo, Pablo Cortacero, i-a anunțat pe alb-roșii să stea liniștiți, că banii vor veni imediat. Antrenorul Cosmin Contra s-a arătat deranjat de restanțele financiare.

Confirmat pozitiv la testarea efectuată pentru diagnosticarea Covid-19, spaniolul a fost externat din spital, joi, pentru a-și continua, la domiciliu, tratamentul recomandat de medicii.

“Mă simt mai bine, am ieșit din spital în această seară pentru a continua acasă tratamentul pe care mi l-au comunicat medicii. Mă bucur, împreună cu familia mea, că am reușit să trec peste un moment foarte dificil. Am văzut mesajele primite în ultimele zile, le mulțumesc tuturor prietenilor și suporterilor dinamoviști pentru susținere!

Ce pot să spun acum este că banii vor veni imediat, mă refer aici la transferul pentru necesitățile imediate ale clubului, iar echipa își va continua programul de pregătire stabilit înaintea meciului cu Viitorul. De asemenea, săptămâna viitoare vrem să anunțăm convocarea Consiliului de Administrație într-o ședință privind mărirea capitalului social al clubului”, a declarat Pablo Cortacero pentru site-ul oficial al clubului din Ștefan cel Mare.