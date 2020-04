Antrenorul Simonei Halep susține inițiativa ca ATP și WTA să se unească. “Ar face totul mult mai ușor”

ATP, forul care reglementează tenisul masculin, a fost fondat în septembrie 1972. Actualul președinte este fostul tenismen italian Andrea Gaudenzi.

WTA, forul care reglementează tenisul feminin, a fost înființat în iunie 1973, de către fosta mare campioană americană Billie Jean King. În prezent, președintele WTA este Steve Simon.

Propunerea lui Roger Federer vizează și diferențele de premii și de acoperire media între anumite turnee din circuitele WTA și ATP.

“Personal, cred că ar fi o decizie bună, pentru că știi că fiecare decizie este luată în interesul jocului. Acum, dacă ești un fan al tenisului și vrei să urmărești competițiile, fie ele ATP, WTA sau Cupa Davis, găsești atât de multe platforme încât te încurci. De asemenea, rețelele sociale ar deveni mult mai fluide dacă turneele s-ar contopi.

În loc să concureze între ele pentru a ocupa spațiu, ar deveni unul singur. De asemenea ar trebui puse la punct un set de reguli. În acest moment, există regulamente diferite între WTA și ATP. Un set de clarificări care ar face totul mult mai ușor de înțeles.

ATP, WTA și ITF vor fi toate reunite și vom avea un comisar al tenisului care va supraveghea turneele bărbaților și ale femeilor, Fed Cup, Cupa Davis, Jocurile Olimpice și evenimentele mai mici organizate de ITF și WTA. Acest for ar avea o putere uriașă. Ar fi bine ca un jucător de tenis să știe că deciziile sunt luate în spiritul jocului“, a spus Darren Cahill, citat de publicația The National.

Some great insight from @darren_cahill looking at the pros and cons of a hypothetical merger between the tours.

👉🏼https://t.co/xUv2pxiGwA

[📸: Getty] pic.twitter.com/6QlUyicWda

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) April 25, 2020