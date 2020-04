Antrenorul Simonei Halep a vorbit despre evoluția tenisului feminin. “Fetele se mișcă uimitor. Nu mai există un joc standard”

Artemon Apostu-Efremov s-a alăturat staff-ului Simonei Halep la începutul acestui sezon.

Artemon Apostu-Efremov (40 de ani) şi-a încheiat cariera de jucător cu patru titluri ITF la simplu şi 8 la dublu. Cea mai bună clasare ATP a carierei a fost locul 310 mondial.

În sezonul 2019, ‘Arti’ a lucrat alături de Mihaela Buzărnescu. A mai colaborat cu Elena Bogdan, Alexandra Cadanţu, Raluca Olaru, Cristina Ene, Elena Ruse și Irina Begu.

“Cred că băieţii pot separa puţin mai bine serviciul de viaţa personală. Acest lucru nu se întâmplă în circuitul WTA. Totul este împreună. Ceea ce s-a întâmplat pe teren afectează viaţa personală pentru multe jucătoare, nu pentru toate. Cred că aceasta este cea mai mare diferenţă dintre circuitul bărbaţilor şi cel al fetelor.

Cred că fetele, de multe ori, nu acceptă faptul că fata cealaltă poate avea o zi foarte bună şi asta este. Nu contează dacă eşti numărul 5 sau 30, poţi totuşi să ai o zi foarte bună şi să joci un tenis mondial şi să câştigi un meci împotriva unui jucător foarte bine clasat. Nivelul competiţiei este mult mai ridicat, iar ceea ce jucătoarea cea mai bună poate face pe teren s-a dezvoltat atât de mult în ultimii 5-6 ani şi a făcut tenisul feminin atât de atractiv în acest moment.

Dacă te uiţi în urmă cu zece ani, erau doar câteva fete care ar fi dat tare serviciul. Acum fetele, se mişcă uimitor. Ele lovesc foarte, foarte puternic şi apoi mixează mult. Şi au unele variaţii ale jocurilor. Nu mai există un joc standard. Există jucătoare care lovesc puternic împotriva jucătoarelor tehnice sau jucătoare foarte înalte împotriva celor rapide.

În primul rând, provocarea constă în a o face pe jucătoarea ta o jucătoare mai bună şi o persoană mai bună. A doua provocare constă în a putea menţine ritmul şi de a fi cu un pas înaintea competiţiei. Întotdeauna trebuie să te adaptezi“, a declarat Artemon Apostu-Efremov, într-un interviu pentru site-ul WTA.

