Dorit în trecutul apropiat la FCSB, Edward Iordănescu a refuzat colaborarea cu Gigi Becali. Scenariul s-a repetat într-o oarecare măsură şi în pauza de iarnă, atunci când Universitatea Craiova a tatonat pista Iordănescu după despărţirea de Victor Piţurcă.

După experienţa nefericită de la CFR Cluj, Iordănescu îşi alege cu grijă echipele şi a anunţat că acest lucru nu se va schimba niciodată.

”Voi fi mereu chibzuit, voi analiza, voi pune în balanță. Mereu încerc să creez o imagine reală a situației. Luați exemplul de la CFR. Am vrut să merg, am fost inspirat să mă duc, dar am plecat după un trofeu câștigat. A fost un scandal care nu era al meu. Am plecat după nici patru săptămâni de contract. De la FCSB am avut singura ofertă concretă. Dar mă consider incompatibil cu unele cerințe de la FCSB. Îl înțeleg pe patron, sunt banii dânsului, e treaba lui. Dar am simțit, din discuțiile directe și informațiile mele, că FCSB nu e mediul în care să mă desfășor cum trebuie”, a declarat Iordănescu.

Iordănescu a mărturisit că discuţiile cu Universitatea Craiova nu au ajuns niciodată în stadiul unei oferte concrete din partea clubului din Bănie.

”Nu am niciun regret cu privire la Universitatea Craiova. Nu a fost nicio ofertă concretă. Au fost discuții între cluburi. Multă lume s-a pronunțat, au ieșit informații în public. M-a deranjat un pic, la momentul respectiv mulți de la Craiova au despicat în fel și fel de nuanțe. Dar e un capitol închis, nu a existat o ofertă concretă”, a mai spus Edi Iordănescu.

Gaz Metan Mediaş va relua campionatul de pe poziţia a cincea a clasamentului. Echipa lui Iordănescu va întâlni Universitatea Craiova în deplasare vineri, în primul meci oficial din 2020.