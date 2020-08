Antrenorul din Liga 1 care anunță plecări masive de la echipă: “Avem oferte pentru toți jucătorii”

FC Botoșani a terminat cu o victorie sezonul din play-off, iar echipa antrenată de Marius Croitoru va termina stagiunea cu siguranță între primele 5 clasate.

După cel mai bun sezon din istoria clubului, moldovenii ar putea rămâne însă fără câțiva jucători importanți, ochiți deja de alte echipe.

Avem oferte pentru toți jucătorii. Nu vreau să îi blochez. Cine are ofertă poate pleca. Asta a fost înțelegerea mea cu ei. Botoșani nu blochează jucătorii, nu le încheie cariera. Am căutat fotbaliști cu experiență care treceau prin momente dificile.

Le-am transmis că pot pleca la prima ofertă. Eu o să îi las pe toți să plece, dar aici intervine și patronatul. Din punct de vedere sportiv îi lăsăm să plece și căutăm alții”, a declarat tehnicianul celor de la Botoșani la finalul primului său sezon din cariera de antrenor.

FC Botoșani a ajuns pentru a doua oară în cupele europene în această vară.

„Abia aștept această mini-vacanță. Problema e că începem foarte repede. Ne dorim să trecem cât mai multe tururi în Europa League. Vrem să jucăm acasă pentru că ne-ar avantaja acest lucru. Am încheiat un an bun, dar trebuie să fim în gardă pentru că acest lucru ne obligă.

O să ne fie greu. E un început de drum bun, un pas făcut corect, frumos, iar de acum înainte trebuie să mă ridic la nivelul așteptărilor. Îi mulțumesc domnului Iftime pentru că a avut încredere în mine. Eu de la început le-am transmis jucătorilor că nu trebuie să ne fie frică de niciun adversar”, a mai adăugat Croitoru.