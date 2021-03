VIDEO | Andrei Vlad, optimist înaintea duelului cu Ungaria U21: “Trebuie să câștigăm acest meci!”

Andrei Vlad, portarul reprezentativei de tineret a României a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre meciul cu Olanda U21 dar și de următoarea partidă cea cu Ungaria U21.

România U21 a debutat ieri la Campionatul European, împotriva Olandei U21, într-un meci terminat la egalitate după 90 de minute, scor 1-1.

Andrei Vlad, portarul echipei naționale de tineret a României a declarat că echipa condusă de Adrian Mutu a reușit un joc bun contra Olandei si consideră că rezultatul final este unul echitabil. Portarul liderul din Liga 1, Andrei Vlad spune că următoarea partidă din grupa A, cea cu Ungaria U21 trebuie câștigată.

“Noi am încercat să facem un joc foarte bun și ne-a ieșit, ne-a ieșit foarte bine, chiar dacă în prima repriză ne-au dominat foarte clar, în a doua am avut și noi ocazii. Nu putem fi nefericiți pentru că prima repriză să spunem că a fost a lor, iar noi 20 de minute am fost peste ei. A fost un rezultat echitabil.

Pentru noi este trist că nu avem suporterii alături de noi, acum doi ani a fost o cu totul altă atmosferă dar noi trebuie să ne facem treaba cu sau fără suporteri.

A fost important că am revenit în joc. E important că joc la echipa de club meci de meci și asta se vede în jocul meu. Golul lui Ciobanu a fost un gol extraordinar. Marius Marin e căpitanul nostru, normal că trebuia să ne țină un discurs ca să ne motiveze. Nu cred că s-au schimbat multe la echipa națională, plecăm tot cu mingea la picior de la portar și cred că asta este bine pentru noi.

Cu Ungaria nu știu dacă suntem favoriți, noi trebuie să câștigăm acest meci. Meciul Ungariei de aseară îl vom viziona în această seară”, a spus Andrei Vlad, la conferința de presă.