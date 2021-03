Andrei Vlad, înaintea duelului decisiv cu Germania U21: “Sper să ne bucurăm la final”

Andrei Vlad, portarul României U21 a vorbit despre duelul decisiv din Grupa A de la turneul final din Ungaria contra Germaniei U21.

Andrei Vlad, titularul dintre buturile reprezentativei de tineret a României spune că partida de mâine contra Germaniei U21 va fi foarte dificilă. Portarul liderul din Liga 1, FCSB, Andrei Vlad a mărturist că nu îl interesează rezultatul dintre Ungaria și Olanda, acesta este de părere că dacă vor asculta indicațiile date de Adrian Mutu și vor concentrați pot obține rezultatul care să le aducă calificarea în sferturile turneului final din Ungaria.

“Ne-am gândit la această chestie și suntem siguri că vom avea un meci foarte greu. Îl așteptăm cu mare nerăbdare și sper să ne bucurăm la final. Da, sunt fericit că am făcut un meci bun. Sper să fac mâine un meci foarte bun și să câștigăm. Nu contează ce este pe hârtie, ci ce facem noi pe teren.

Mă gândesc doar la meciul nostru, nu am nicio așteptare de la meciul Ungariei. Nu cred că este un secret, încerc să mă pregătesc cât mai bine la antrenament și când intru în meci să dau tot ce am mai bun. Nu, în viață trebuie să o luam pas cu pas. Sunt foarte fericit că sunt la tineret și mă bucur că am reușit aceste rezultate, dar daca nu reușim mâine să câștigam, munca asta se cam anulează“, a declarat Andrei Vlad înaintea meciului cu Germania U21.